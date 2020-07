Sarri admite momento estranho na Juventus

Com apenas uma vitória nas últimas cinco jornadas, Maurizio Sarri sente que a fase após a pandemia tem dificultado a vida da Juventus. “É difícil manter os índices físicos durante os 90 minutos. Os jogos são estranhos e com pouca lógica. O momento é particular. Temos de aprender com estas lições”, salientou o técnico, que justificou o desaire com a ansiedade da equipa pelos três pontos. “Perdemos a compostura na segunda parte. Cometemos erros porque queríamos ganhar a todo o custo. As equipas estão todas muito cansadas. A organização é mais importante do que a agressividade nesta fase da competição. Peço muitas desculpas por esta derrota”, apontou o técnico italiano, de 61 anos, que foi derrotado pelo seu ex-adjunto no Chelsea, Luca Gotti.

“Os rapazes deram tudo o que tinham. Havia muito cansaço, mas, do ponto de vista da atitude, eles estiveram em grande plano”, afirmou o treinador da Udinese, que está agora mais perto de assegurar a permanência.