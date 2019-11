Sarri e a evolução de De Ligt: «Só tem 19 anos mas esteve muito bem no jogo»

Maurizio Sarri era um treinador feliz após ser confirmada a vitória da Juventus no dérbi de Turim (1-0). O técnico sublinhou a capacidade da equipa em encontrar formas diferentes de ultrapassar os adversários. "Foi um jogo difícil, precisávamos de estar a um nível muito alto de determinação porque sabíamos que eles iam estar fortes. Foi um jogo intenso e por isso não muito adequado às nossas características. Era difícil jogarmos bonito, tanto pelo estilo de jogo do Torino, como pelas condições do relvado. Mas estou feliz com o que vi, a equipa reagiu bem, mesmo com armas que não são exatamente as nossas e isso é um bom sinal", considerou.





O técnico mostrou-se também satisfeito com a evolução de De Ligt , autor do golo do triunfo sobre o Torino. "Ele teve um começo difícil, mas a partir dos 20 minutos passou a estar bem no jogo. Só tem 19 anos e está a adaptar-se à liga italiana, veio de um campeonato muito diferente, com menos pressão como é o holandês. Mas ele esteve muito bem esta noite", afirmou o treinador.