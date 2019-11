Sarri e a reação de Ronaldo após ser substituído: «Para mim, num certo sentido, é igual »

Maurizio Sarri compareceu esta segunda-feira perante a imprensa para fazer a antevisão do jogo de amanhã, com o Atlético Madrid, na Liga dos Campeões, e os jornalistas espanhóis não perderam a oportunidade de confrontar o técnico com o facto de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estádio quando foi substituído no encontro com o Milan, antes da paragem das seleções.





"Não sei que notícias chegam a Espanha. A relação é boa. Se fica chateado quando o tiro do campo isso acaba por ser positivo, é sinal que tem uma motivação forte. Há muitos anos que vejo jogadores ficarem chateados quando são substituídos e para mim, num certo sentido, é igual", comentou o técnico.Depois, perguntaram-lhe como está o internacional português. "O Cristiano fez um treino com os companheiros, parece que está melho. Fez um treino completo e isso é positivo."