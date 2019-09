Sarri "espera muito" de Ronaldo

Com o empate (2-2) frente ao At. Madrid para a Champions já para trás das costas, a Juventus concentra-se no jogo de hoje com o Verona de Miguel Veloso. Na conferência de antevisão, Maurizio Sarri focou a expectativa em torno de Cristiano Ronaldo. "Está a ter muito mais bola do que no ano passado. Esperamos sempre muito dele e quando faz um bom jogo até parece que não fez nada excecional. O meu desejo é que continue a crescer tal como a equipa", destacou. O treinador italiano diz-se feliz com os jogadores disponíveis e admite poupanças. Rabiot e Ramsey poderão ter mais oportunidades e Dybala será opção.





No plano financeiro, o clube também dá cartas e ontem anunciou receitas de 621,5 milhões de euros. Este aumento de 23% em relação ao período anterior é, porém, insuficiente para evitar prejuízo neste exercício, pois apresenta perdas de 39M€, com os custos da transferência de CR7 – 117 milhões – a terem grande peso nas contas do emblema de Turim.