Sarri garante que não impedirá Ronaldo de bater livres

A estatística não mente. Cristiano Ronaldo está na Juventus desde o início da época passada, já tentou marcar golo de livre em 28 ocasiões e em nenhuma delas teve sucesso. Os dados foram esta sexta-feira amplamente destacados pela imprensa italiana, mas para Maurizio Sarri nada muda. Se Ronaldo quiser continuar a tentar... não será o técnico da Vecchia Signora que o impedirá.





"Temos dois jogadores destros que podem batê-los em campo: o Pjanic e o Ronaldo. Entre eles terão de decidir, tal como sucede em qualquer outra equipa", disse de forma muito clara o técnico da Juventus, que para o encontro com o Lecce foi destaque pelo simples facto de deixar CR7 de fora Uma decisão que o técnico explica pela necessidade do português em descansar. "Até ele precisa de um descanso, mas não sei quando. Falo com ele todos os dias, como se sente em campo e também sobre os dados que os médicos e treinadores físicos nos passam no final do jogo. Iremos tomar as decisões com base na forma como ele se sentir".