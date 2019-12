Sarri: «Jogadores estavam nas posições erradas...»

Depois de ter estado a vencer, a Juventus acabou surpreendida pela Lazio numa partida na qual, segundo a análise de Maurizio Sarri, o principal problema foi mesmo os seus jogadores a determinado momento do jogo não terem respeitado a estratégia previamente delineada.





"Creio que fizemos uma boa primeira parte, jogamos bem, muito bem, mas infelizmente permitimos aquele golo em cima do apito para o intervalo. A segunda parte foi dominada por incidentes, a maioria deles contra nós. Mesmo assim, onze para onze estivemos muito bem. Mas não respeitámos os nossos deveres, porque os jogadores estavam nas posições erradas. Foi uma distração e pagámos por isso. Tínhamos decicido antes do jogo cobrir certas posições e não o fizemos", atirou o técnico italiano, que em seguida apontou o dedo à decisão do árbitro em expulsar Cuadrado."Não concordo em completo que seja uma ocasião clara de golo, já que a bola ia para a lateral. Creio que o cartão amarelo teria sido a decisão correta. O vermelho foi algo exagerado, mas estes factos ficam fora do nosso controlo e cometemos o erro ao criar essa situação", considerou Sarri, numa conferência de imprensa na qual assumiu a possibilidade de perder Bentancur por vários meses.