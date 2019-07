Sarri: «Ronaldo, com a qualidade que tem, joga em qualquer lado do campo»

Maurizio Sarri vai colocar Cristiano Ronaldo a jogar pela esquerda. O treinador da Juventus, que rendeu Massimiliano Allegri no cargo, abordou o posicionamento do internacional português em campo e elogiou as suas qualidades, antes da estreia dos bianconeri na Internacional Championship Cup, amanhã, diante do Tottenham, em Singapura."Vou tentar utilizar o Cristiano Ronaldo na esquerda, mas com a qualidade que tem, na realidade ele pode jogar em qualquer lado. É experiente e já ganhou muito, tanto ao nível individual como coletivo", considerou o técnico italiano.Sarri destacou também o facto de a equipa da Juventus estar ainda numa fase de pré-época - De Ligt ainda nem treinou com a equipa... - pelo que, em seu entender, o mais importante a reter da partida de amanhã será o aspeto mental dos seus jogadores."Estamos a trabalhar na identidade do nosso jogo, porque queremos ser uma equipa com caraterísticas fortes. E depois há que perceber como isso nos pode ajudar a vencer jogos", frisou. "Estou ansioso por perceber como a equipa vai reagir mentalmente amanhã. Porque erros no campo podem ser corrigidos, mas o aspeto mental é importante. Nesta fase é quase impossível estarmos ao nosso melhor física ou taticamente."