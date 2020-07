Sarri rendido a Cristiano Ronaldo: «Quando lhe cheira a sangue...»

Com uma vitória diante da Lazio, por 2-1, a Juventus deu na segunda-feira um passo de gigante rumo ao título e, tal como noutras situações, bem que pode agradecer a Cristiano Ronaldo pelos seus golos. Na verdade, o avançado português tem continuado a mostrar que quando é a valer podem sempre contar com ele, tal como Maurizio Sarri referiu, com uma frase curiosa, após o encontro diante da turma romana.





"Quando lhe cheira a sangue... O Cristiano Ronaldo é extraordinário, pois recupera de uma forma rapídissima entre jogos. Não é só na questão física, mas também na mental. É alguém que usa imensa energia num jogo, mas recupera sempre. É um jogador de topo tanto na mente como nas pernas", considerou Sarri, que não duvida da possibilidade de o avançado português conseguir fixar um novo recorde de golos marcados numa temporada na Serie A (o registo atual é de Gonzalo Higuaín, em 36): "Se ele coloca uma coisa na cabeça, é muito difícil pará-lo. Vamos ver se o descansamos nos próximos jogos, mas se continuar nesta forma talvez não precise".Com quatro jogos pela frente, Cristiano Ronaldo soma até ao momento 30 golos na Serie A, tendo também na sua mira a luta pela Bota de Ouro, na qual conta com uma desvantagem de quatro tentos para Robert Lewandowski.