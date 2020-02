Sarri rendido a Ronaldo: «Está numa forma fantástica»

Os números falam por si e Maurizio Sarri nem se atreve a contestá-los. Ao invés, o técnico da Juventus usa-os para mostrar que Cristiano Ronaldo está aí para as curvas, isto em véspera de um duelo com o Lyon no qual o avançado português poderá ampliar a sua brutal sequência de jogos seguidos a marcar.





"Nos últimos 11 jogos, marcou 15 ou 16 golos e é ele o líder a definir o ritmo de todos os outros. Está numa forma fantástica em todos os aspetos possíveis. Quando tem aquele entusiasmo e vontade e a transporta para os treinos, isso vale por tudo para os seus colegas. É um jogador apreciado em todo o Mundo. Os números falam por si e dizem bem o seu estado de forma. É um jogador fascinante, neste momento tanto do ponto de vista físico como mental", declarou o técnico da Vecchia Signora.

Relativamente ao encontro com o Lyon, a disputar em solo francês, Sarri assume esperar dificuldades. "São uma equipa perigosa, que tem como único defeito a falta de consistência. Têm técnica, força física e um incrível ritmo. Era inevitável chegarem a esta fase da Liga dos Campeões e teremos de conseguir assinar uma boa performance para ter um bom resultado diante deles", frisou.