Sarri: «Ronaldo teve um desempenho fantástico»

Cristiano Ronaldo acabou por realizar os 90 minutos do encontro com o Inter - ao contrário do que havia sucedido frente ao Tottenham -, merecendo a confiança de Maurizio Sarri, que deixou grandes elogios ao português. "Ronaldo teve um desempenho fantástico e muito regular", analisou o treinador, de 60 anos, referindo ainda que a equipa deve "coordenar-se da melhor forma possível com ele". "Não podia ser de outra forma", sustentou o ex-treinador do Nápoles.Em relação à partida, o técnico italiano destacou que viu uma equipa a "demonstrar melhor as ideias treinadas, mas com alguns erros a nível ofensivo". "Penso que podemos fazer muito melhor. Fomos mais coesos na segunda parte do jogo e os erros acontecem. Aceito que eles aconteçam apenas nesta fase", disse ao abordar o autogolo de Matthijs de Ligt, reforçando que os bianconeri "não podem mostrar passividade".No final do encontro com o Inter, Maurizio Sarri fez questão de pedir desculpas aos jogadores na conferência de imprensa. "Decidi ao marcar um treino para a manhã de hoje [ontem] antes do jogo. Estava demasiado calor e isso prejudicou os jogadores. Peço desculpa", confidenciou o treinador.