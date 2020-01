Sarri sobre Ronaldo: «Elogios devem ser feitos à mãe dele»

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, mostrou-se muito contente com o atual momento de forma de Cristiano Ronaldo que voltou a marcar, esta quarta-feira, na vitória da vecchia signora frente à Roma, de Paulo Fonseca, por 3-1, no quartos de final da Taça de Itália.





O técnico, de 61 anos, recusa ter alguma influência nesta fase goleadora do internacional português e pede elogios para Dolores Aveiro.





"É difícil melhorá-lo a nível individual, estamos a falar de um dos melhores de todos os tempos e eu gostaria de ajudá-lo a ganhar a sexta Bola de Ouro. Pode apenas melhorar no nível do jogo coletivo e das movimentações, ao nível individual, não. Eu consegui isso bem? Eu acho que os elogios devem ser feitos à mãe dele", salientou Sarri no final do encontro em declarações difundidas pela 'Gazzetta dello Sport'.