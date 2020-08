Sarri: «Vi o Cristiano Ronaldo marcar um golo absolutamente espectacular no treino»

A Juventus recebe amanhã o Lyon, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com a obrigação de ganhar. Os bianconeri perderam por 1-0 na primeira partida frente aos franceses e agora estão pressionados, pois querem forçosamente estar entre a elite europeia este mês em Lisboa. Maurizio Sarri, o treinador, mostra-se cauteloso mas otimista.





"Temos de fazer uma grande exibição. O Lyon tornou-se mais sólido desde que começou a jogar com três defesas, com um meio-campo mais denso, mostrando mais ritmo no contra-ataque", analisou Sarri. "Temos de encarar este jogo com calma e concentração. Ao perdermos a primeira mão somos forçados a colocar em prática um tipo de jogo que beneficia o contra-ataque deles. É difícil, mas não impossível."O técnico falou depois de alguns jogadores da equipa e garantiu que Cristiano Ronaldo está em forma. "O Cristiano está a treinar muito bem, ainda ontem no treino vi-o marcar um golo absolutamente espectacular. Ele esteve em muitos jogos num curto espaço de tempo, por isso teve alguns dias para descansar, mas voltou aos treinos com muita intensidade e vigor. Ele está a encarar este jogo da forma correta."Já Paulo Dybala, que recupera de um problema muscular, "está nas mãos dos médicos". "Vi que ele já trabalhou um pouco no campo. Vamos ver como se sente amanhã de manhã, depois falaremos com ele e com os médicos para vermos o que pode fazer."Inevitável foi também o técnico abordar o seu futuro no clube, numa altura em que circulam rumores sobre a sua substituição. Poderá este ser o seu último jogo no clube? "Não. Penso que ao colocarem esta questão estão a dizer que os nossos diretores são amadores, coisa que acho que não são. Eles vão fazer a sua avaliação com base na época toda. Se já decidiram contratar um novo treinador, o que acontecer amanhã não fará diferença, mesmo que vença."