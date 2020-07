Sassuolo bate Lecce em jogo de emoções fortes

O Sassuolo derrotou, este sábado, o Lecce por 4-2 no Mapei Stadium - Città del Tricolore, em jogo da 30.ª jornada da Serie A.





Começou bem a equipa da casa, com Caputo (5') a inaugurar o marcador. Respondeu o Lecce, por intermédio de Lucioni (27') que repôs a igualdade no marcador.Na segunda parte, voltou a entrar mais forte o Sassuolo e Berardi recolocou a formação de Roberto de Zerbi em vantagem, depois da conversão de um penálti aos 63'. Quatro minutos depois, também da marca dos 11 metros, Mancosu voltaria a empatar o encontro, antes de Boga (78´) e Muldur (83') voltarem a marcar para a equipa da casa e sentenciarem o encontro.Com este resultado, o Sassuolo conquista a segunda vitória consecutiva, ocupando agora o 9.º lugar da tabela com 40 pontos. O Lecce é antepenúltimo classificado, com 25.