Sassuolo empata com Torino e sobe provisoriamente ao segundo lugar em Itália

O Sassuolo empatou esta sexta-feira em casa a três golos com o Torino, na quinta jornada da Liga italiana, com dois de rajada quase no fim, mas, apesar do tropeção, subiu, provisoriamente, ao segundo lugar.

Numa partida disputada sob nevoeiro, a equipa da casa esteve a perder por 1-0, 2-1 e 3-1, mas conseguiu recuperar, sobretudo na ponta final quando marcou dois golos no espaço de um minuto, aos 84 e 85, numa altura em que a derrota parecia inevitável.

A equipa de Turim adiantou-se no marcador aos 33 minutos, pelo médio polaco Karol Lunety, vantagem que manteve até ao minuto 71, quando o ex-jogador do Benfica Filip Djuricic estabeleceu o empate.

No entanto, o Torino conseguiu em dois lances de contra-ataque ganhar uma vantagem que parecia garantir-lhe os três pontos, quando Andrea Belotti marcou o segundo golo da sua equipa, aos 77 minutos, e, dois minutos depois, assistiu para o terceiro, do médio sérvio Sasa Lukic.

No entanto, o Sassuolo não 'atirou a toalha ao chão' e logrou minimizar os danos ao restabelecer o empate com dois golos de rajada, aos 84 e 85 minutos, pelo central romeno Vlad Chiriches, com uma 'bomba' do meio da rua que fez a bola entrar no canto superior direito da baliza do Torino, e pelo avançado Francesco Caputo, respetivamente.

Não obstante este empate, o Sassuolo subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Serie A, com 11 pontos, só atrás do AC Milan, que lidera com 12, e à frente de Atalanta, com nove, de Nápoles e Juventus, ambos com oito, e do Inter, com sete, os quais ainda têm os seus jogos por disputar nesta quinta jornada.