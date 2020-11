Sassuolo ganha em Nápoles e sobe ao segundo lugar da liga italiana

O Sassuolo surpreendeu este domingo com triunfo por 2-0 em Nápoles, destronando-o a equipa napolitana segundo lugar após asexta jornada da liga italiana.

A equipa de Mário Rui foi impotente frente a um rival que marcou por Manuel Locatelli, aos 58 minutos, de penálti, com o francês Maxime Lopez a sentenciar o encontro já nos descontos, aos 90+5.

O AC Milan lidera com 16 pontos, em 18 possíveis, seguido do Sassuolo, com 14, Juventus e Atalanta com 12, enquanto o Nápoles caiu para quinto, com os mesmos 11 do Inter e Roma.

A equipa de Paulo Fonseca adiantou-se à Fiorentina pelo lateral Spinazzola, aos 12 minutos, e, aos 70, sentenciou pelo espanhol Pedro.

A Sampdoria, com Adrien Silva a entrar em campo aos 66 minutos, foi travada em casa pelo Génova, empatando 1-1 e caindo para oitavo, com 10 pontos.