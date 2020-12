Sassuolo vence Benevento e sobe provisoriamente ao segundo lugar da Serie A

O Sassuolo subiu esta sexta-feira, provisoriamente, ao segundo lugar da Liga italiana, ao vencer na receção ao Benevento, por 1-0, no jogo de abertura da 11.ª jornada.

Um golo do avançado Domenico Berardi, logo aos oito minutos, decidiu o destino da partida, mas a equipa da casa, que foi superior na primeira parte, sentiu grandes dificuldades depois do intervalo para suster a pressão do Benevento em busca do empate.

A expulsão do médio eslovaco Lucas Haraslin, do Sassuolo, no início da segunda parte, aos 49 minutos, forçou a equipa a recuar no terreno e a defender a vantagem mínima perante um Benevento que encontrou no guarda-redes Andrea Consigli um obstáculo intransponível.

Com este triunfo, o Sassuolo subiu provisoriamente ao segundo lugar da Serie A, com 22 pontos, a quatro do líder AC Milan, com mais um do que o terceiro classificado, o Inter, e mais dois do que o Nápoles e a Juventus, ambos com 20, quarto e quinto classificados, respetivamente.

No entanto, os seus adversários diretos ainda não entraram em ação nesta 11.ª jornada, com o AC Milan a receber o Parma, o Inter a deslocar-se a Cagliari, o Nápoles a receber a Sampdoria e a Juventus a ser posta à prova em Génova, todos no domingo.