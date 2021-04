Sassuolo vence em Benevento no fecho da 30.ª jornada da Serie A

O Sassuolo ganhou esta segunda-feira no campo do Benevento por 1-0, com o encontro de encerramento da 30.ª jornada da Serie A a ser decidido com um autogolo de Federico Barba.

Foi em cima do intervalo, aos 45 minutos, que o defesa italiano de 27 anos falhou o corte a um cruzamento e introduziu a bola na própria baliza, e o marcador não mais mexeu até ao final, dando os três pontos ao Sassuolo, que soma agora 43 e segue em oitavo.

Já o Benevento, está no 16.º posto, com 30 pontos, e, apesar da derrota, continua oito pontos acima da linha de água.

O Inter Milão lidera a Serie A, com 74 pontos, seguido pelo AC Milan (63), de Diogo Dalot e Rafael Leão, e pela Juventus (62), de Cristiano Ronaldo, tendo os três conseguido vencer nesta ronda.

De resto, os oito primeiros classificados em Itália conseguiram bater os seus adversários nos jogos desta 30.ª jornada.