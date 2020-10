Seedorf acredita que Cristiano Ronaldo lhe pode 'roubar' recorde na Champions

Cristiano Ronaldo é dono de vários recordes no Mundo do futebol, mas há um que ainda não lhe pertence e, até ver, é apenas detido em exclusividade pelo holandês Clarence Seedorf: o de jogador que venceu por mais equipas a Liga dos Campeões. No caso, o holandês ganhou a Champions por três emblemas (Ajax, Real Madrid e AC Milan), mas a possibilidade de ser igualdado pelo português (que venceu pelo Manchester United e Real Madrid) é algo que não lhe tira o sono. Antes pelo contrário.





"Seria muito bom ver o Cristiano Ronaldo igualar o meu recorde. Poderíamos estar a falar noutra pessoa, certo? Por isso não vejo isto como algo negativo. Serei sempre o primeiro e isso não mudará. Para além disso, os recordes são para ser igualados e quebrados. A Juventus é certamente um candidato a ganhar a Champions e como disse antes o Cristiano mantém a sua motivação e performances, por isso... por que não?", atirou o holandês, em declarações ao portal Goal.com.Na mesma entrevista, o holandês de 44 anos aproveitou também para manter Ronaldo e Leo Messi na luta pela Bola de Ouro dos próximos anos. "Se continuarem em boa condição física e motivados, continuarão a exibir-se ao mais alto nível e não vejo uma razão para não o serem. A questão que se coloca é mais: iremos ver a geração mais jovem a subir o seu nível de jogo? É isso que quero ver, porque o Cristiano e o Messi mostraram ao longo dos últimos 12 a 13 anos capacidade para continuar a fazer as suas 'coisas'. Há vários jogadores que podem assumir os seus lugares, como o Neymar ou o De Bruyne. Temos também o Hazard, que sempre disse que poderia lá chegar, mas a questão que se coloca é se quer mesmo ser o melhor. E depois há ainda o Lukaku, que deu um salto na época passada", considerou.