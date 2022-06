Serie A já tem calendário para a próxima época mas campeonato pode incluir um playoff

O sorteio da Serie A ditou esta sexta-feira que o Milan, campeão em título, recebe a Udinese na primeira jornada, agendada para 14 de agosto, numa temporada em que a Liga italiana pretende fazer alterações. O Inter visita o Lecce e a Roma de José Mourinho desloca-se ao recinto da Salernitana.A Liga quer promover mudanças no campeonato já a partir da próxima época, com uma proposta que prevê o regresso do playoff. Os critérios de apuramento para as competições europeias, esses, mantêm-se os mesmos.A ideia é realizar um playoff, com um jogo único em campo neutro previamente definido, no caso de duas equipas que lutam pelo 'scudetto', ou pela permanência, terminarem com os mesmos pontos. Ou seja, neste caso (e apenas neste) o confronto direto, que tem sido usado como fator de desempate, deixaria de vigorar.A proposta ainda não foi, todavia, aprovada pela federação.O campeonato arranca em agosto e prolonga-se até ao dia 4 de junho, com uma longa paragem pelo meio, em novembro e dezembro, para a disputa do Campeonato do Mundo, prova para a qual a seleção italiana não apurada.Fiorentina-CremoneseJuventus–SassuoloLazio–BolonhaLecce-InterMilan–UdineseMonza-TorinoSalernitana–RomaSampdoria–AtalantaSpezia–EmpoliVerona–Nápoles