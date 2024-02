Serie A mantém formato de 20 equipas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Serie A vai continuar a ser composta por 20 clubes, contrariando a intenção de Inter, Juventus, Roma e Milan de reduzir para 18, anunciou esta segunda-feira a Liga italiana, em comunicado.

"A Liga Serie A aprovou hoje, durante a Assembleia realizada na sua sede, o seu documento político que contém as propostas de reforma do futebol italiano. Foi confirmado o atual formato de 20 equipas do campeonato da Serie A", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.

Na decisão sobre a possível reestruturação do futebol italiano, 16 emblemas votaram a favor do atual formato, ao contrário de Inter, Juventus, Milan e Roma.

Estes quatro clubes defendem uma redução de equipas, à semelhança do que acontece nos campeonatos de Alemanha e França, de forma a aliviar os respetivos calendários, normalmente completos por competições europeias.