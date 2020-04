Serie A reúne-se de urgência

Já se falava há vários dias e agora é uma realidade. A Liga italiana convocou de ontem para hoje uma reunião de urgência com os clubes, marcada para as 12 horas, menos uma em Portugal. O objetivo é analisar o atual momento do futebol italiano, tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19 no país.

Entre os principais temas, vai ser discutida a questão dos salários dos jogadores - se vão existir cortes generalizados e de que forma -, e também o calendário, nomeadamente quando os atletas vão poder voltar a treinar e em que condições, e em que momento pode ser expectável regressar à competição, ou não.

O encontro surge após a imprensa italiana noticiar uma reunião entre o ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, e o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, os clubes podem ter autorização para voltar aos treinos, de forma condicionada, já a seguir à Páscoa, mas apenas com os jogadores que não tenham saído de Itália. Os atletas que deixaram o país, caso de Cristiano Ronaldo, estarão obrigados a passar por 14 dias de quarentena quando regressarem a Itália.

A confirmar-se esta medida, Juventus, Inter e Parma serão os clubes mais prejudicados, ou seja, aqueles que têm mais estrangeiros e permitiram que mais atletas regressassem aos respetivos países. A ‘Velha Senhora’ tem neste momento nove jogadores a realizarem quarentena fora de Itália.



Treinos só com medidas rigorosas



A Federação italiana já elaborou um esboço das medidas a tomar para que os jogadores possam voltar aos treinos. Os futebolistas vão ser testados regularmente e divididos em três grupos distintos: positivos, imunes e não imunes à Covid-19. O objetivo é que comecem a treinar isolados, no máximo dois a dois, mas que possam integrar grupos maiores progressivamente.