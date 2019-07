Silvio Berlusconi contra a demolição de San Siro

Silvio Berlusconi, ex-presidente do AC Milan, adquiriu o Monza há algum tempo e num evento relacionado com o seu novo clube fez questão de falar sobre o assunto do momento quer para os adeptos do AC Milan, quer do Inter Milão, ou seja, a demolição do Estádio San Siro para que seja construído um novo."Sou contra. Não faz sentido. San Siro pode ser utilizado para outros eventos e está no coração de todos os milaneses. Como é que se pode demolir um local que fez os corações de adeptos do Milan e do Inter Milão vibrarem com tantas vitórias? É como tirar um pouco do coração a todos. Ainda não tive oportunidade de falar com Beppe Sala (presidente da câmara de Milão), mas espero que este meu raciocínio e um pouco de romantismo influenciem a decisão", revelou.Já sobre o facto de o AC Milan ter sido castigo com um ano de suspensão das provas europeias, Berlusconi lamenta profundamente e espera que o clube recupere a glória de outros tempos. "Custa muito, até porque há pouco tempo o AC Milan foi considerada como uma das melhores equipas das competições europeias, de sempre. É necessário voltar a colocar o clube no topo do mundo do futebol. Mando os melhores votos para a equipa e espero que possam fazer que nos anos anteriores", sublinhou.Mas, o antigo líder dos rossoneri ainda falou sobre os jogadores e confessou que admira Suso. "Suso tem tudo para ser um craque extraordinário, ninguém no Milan é tão bom como ele no um para um", salientou e sobre o mercado de transferências acrescentou: "Sofro muito. Não quero falar sobre isso."