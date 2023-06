Silvio Berlusconi, de 86 anos, foi novamente internado no hospital de Milão onde está a ser tratado a uma leucemia mielomonocítica crónica, informa a agência 'Ansa'.O presidente do Monza, ex-líder do Milan e antigo primeiro ministro do país, já tinha estado hospitalizado, mas tinha tido alta a 19 de maio, depois de 45 dias de internamento.