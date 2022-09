Berlusconi: «Vou intervir diretamente nas escolhas do Monza, como fiz com os treinadores do Milan»

Sílvio Berlusconi foi primeiro-ministro italiano e esteve ligado a décadas grandiosas no AC Milan, a partir dos anos 80. Agora, aos 85 anos de idade, parece não querer parar e é o presidente do Monza, emblema recém-promovido à Serie A e que o orgulha muito."Levar o Monza à Serie A 110 anos depois deu-me mais alegria do que ganhar a Liga dos Campeões", aferiu em entrevista à Tele Lombardia. Berlusconi sempre demonstrou uma liderança quase unipessoal e a estadia no Monza virá comprovar que existem poucas alterações desde os tempos do AC Milan."Vou intervir diretamente nas escolhas [táticas] do Monza, com conselhos, porque assim como fiz com todos os meus treinadores no AC Milan. O [Raffaele] Palladino é um treinador que conheço bem do seu tempo nos escalhões de formação do Monza e decidi, juntamente com o Adriano Galliani, colocar-lhe a equipa nas mãos porque, em nosso ver, ele realmente merece", vincou, dando conta que, face à situação complicada no campeonato, irá "lidar com a situação diretamente". "Provei que no futebol sei como atingir os objetivos que estabeleço", atirou Berlusconi, ao seu estilo, tendo-se mostrando efusivo pelo triunfo diante da Juventus no fim-de-semana."Finalmente um grande jogo e uma grande vitória. Sempre disse que este Monza tem um grande potencial que não expressou nos primeiros dias devido a vários fatores. Vencer a Juventus parece-me uma boa maneira de começar um novo caminho", garantiu.O Monza bateu a Juve (1-0) e deixou o último lugar da Serie A, averbando agora quatro pontos em sete jornadas.