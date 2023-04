Simone Inzaghi e o momento do Inter: «Nunca antes aconteceu estarmos tanto tempo sem marcar»

O importante embate com o Benfica, para a 1ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, encontra-se à distância de 10 dias e o Inter Milão voltou a capitular, desta vez em casa, perdendo ante a Fiorentina (0-1), somando desta forma o quarto jogo seguido sem vencer. A imprensa italiana garante que o lugar de Simone Inzaghi poderá estar em risco.Sobre o desaire caseiro, o treinador lembrou que os nerazzurri estão há três jogos consecutivos sem marcar qualquer golo, algo que já não fazem desde 10 de março."Nunca antes aconteceu estarmos tanto tempo sem marcar. Há falhas, no que diz respeito ao compromisso nada há a dizer. Claramente, precisamos de ser mais lúcidos e duros. Mas não se trata apenas dos avançados. Perder por 1-0 jogo dói-nos muito e muito", começou por explicar."A classificação agora é diferente. Não é o que queríamos, significa que temos de trabalhar mais e melhor. Continuamos a ser o segundo melhor ataque ainda que em 2023 estejamos a marcar menos, são momentos e temos de trabalhar", acrescentou Inzaghi que pode ver o Inter cair para o 4º lugar em caso de vitória do rival AC Milan nesta jornada.O técnico transalpino lamentou ainda as lesões de Skriniar, Calhanoglu e Dimarco, que não puderam dar o seu contributo em San Siro este sábado."Vai ser um mês muito intenso e devemos, portanto, recuperar o maior número possível de jogadores, com outros a voltarem de lesões graves", indicou.