Sky Sports Italia avança que Ibrahimovic sofreu lesão grave

A Sky Sports Italia avança esta segunda-feira que Zlatan Ibrahimovic poderá ter sofrido uma grave lesão no tendão de Aquiles no treino desta manhã do Milan. O avançado sueco será agora submetido a exames médicos, falando já a Sky na possibilidade de uma longa temporada longe dos relvados.





Recorde-se que em 2018-19, nos Los Angeles Galaxy, Ibra, de 38 anos, teve problemas na mesma zona do pé tendo estado parado 25 dias.