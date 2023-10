Smalling lembra viagem para Roma: «Família, daqui a 48 horas vamos embora!»

Chris Smalling, central inglês da Roma, esteve à conversa com os jornalistas da revista 'FourFourTwo' e mostrou-se radiante por estar ao serviço da formação italiana.

Aos 33 anos, o jogador lembrou o momento em que, de forma veloz, teve de abandonar o projeto Manchester United, pegar nas malas e viajar com a família rumo à capital italiana: "Quando me juntei à Roma, por empréstimo, em 2019, foi uma coisa de último minuto, que ninguém estava a prever. Nem eu... E a minha família também levou com tudo isso. Foi uma fase caótica, tenho de admitir. Foi algo do género - 'Dentro de 48 horas vamos embora!' Mais tarde, tive oportunidade de voltar a Inglaterra mas decidi continuar em Roma."



Ao lado de Mourinho nos tempos de Manchester United

Smalling trabalha com José Mourinho, treinador que também o liderou no Manchester United. Uma relação longa e, por isso, com espaço para altos e baixos: "Quando trabalhas com o José durante tanto tempo, primeiro no United e depois na Roma, tens sempre altos e baixos, opiniões divergentes e coisas que acontecem com qualquer treinador. Mas ele é um vencedor nato que olha sempre aos mais ínfimos detalhes. Isso é algo que tenho aprendido muito com ele. É fácil ver que o José tem impacto em qualquer equipa, porque acima de tudo o resto ele quer vencer."