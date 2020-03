Sorrentino lembra penálti defendido a Ronaldo: «Ficou chateado e não quis trocar camisola comigo»

Stefano Sorrentino, guarda-redes que representava o Chievo antes de no ano passado ter colocado um ponto final na carreira, contou um episódio caricato vivido com Cristiano Ronaldo na época passada.





"Falei com o Cristiano no início do jogo e combinámos trocar as camisolas no final. Mas depois defendi um penálti marcado por ele. CR7 ficou muito chateado. É um campeão, não lida bem com os erros e aquele foi o primeiro penálti que falhou em Itália. No final do encontro, deu-me os parabéns pela defesa. Estendeu-me a mão, mas não me deu a camisola. Acabei por trocar com o Dybala e também fiquei contente", contou o guardião à Sky Sport.Tudo terá acontecido em janeiro de 2019, na vigésima jornada da Serie A. A Juventus venceu o jogo por 3-0, com golos de Douglas Costa, Emre Can e Daniele Rugani.