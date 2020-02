SPAL despede treinador Leonardo Semplici

O treinador Leonardo Semplici foi hoje destituído do cargo na SPAL, num momento em que a equipa é 20.ª e última classificada na Serie A, após perder no domingo em casa com o Sassuolo.

"A SPAL informa que Leonardo Semplici deixa de ser responsável pela equipa principal de futebol, juntamente com o adjunto Andrea Consumu, o preparador Yuri Fabbrizzi e os colaboradores Rossano Casoni e Alessio Rubicini", informou o clube na sua página oficial na internet.

Na nota, o clube, sediado em Ferrara, agradece ainda a Semplici a subida à principal divisão, na época de 2016/17.

O técnico, de 52 anos, estava à frente da SPAL desde 2014/15, proveniente dos sub-20 da Fiorentina.