SPAL vai enfrentar Cristiano Ronaldo na Taça

Única equipa da Serie B em competição, a SPAL continua a causar surpresa e ontem deixou pelo caminho o Sassuolo. Os visitantes venceram por 2-0, com golos de Missiroli (49’) e Dickmann (58’), numa altura em que já estavam em vantagem numérica, na sequência da expulsão de Djuricic (47’). O ex-Benfica viu o vermelho, depois de uma entrada muito dura sobre um adversário, num lance revisto pelo VAR. Nos quartos-de-final, a SPAL vai defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo. Em grande momento no campeonato, a Atalanta também dá cartas na Taça e ontem ‘despachou’ o Cagliari (3-1). A equipa de Gasperini marcou antes do intervalo (43’), por Miranchuk. Sottil ainda empatou (55’), mas Muriel (61’) e Sutalo (64’) confirmaram o bilhete para os ‘quartos’, fase em que a Atalanta enfrentará o vencedor do Lazio-Parma.