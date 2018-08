A princípio era um rumor, depois passou a algo mais sério quando começaram a surgir valores e até alguma preocupação em Madrid e agora é mesmo uma vontade expressa por Luciano Spalletti. O Inter Milão está mesmo decidido em contratar Luka Modric e, segundo o técnico, vai "fazer tudo para o conseguir"."O clube está a fazer tudo para o conseguir. Estou a sonhar com isso tanto quanto os adeptos do Inter. Seria fundamental em qualquer equipa, incluíndo na nossa. Estamos preparados para tudo. Faltam alguns dias de mercado e espero alguma novidade. Se no último momento conseguissemos contratar o Messi, ficaria encantado", disse, finalizando de forma irónica.Refira-se que Luka Modric, de 32 anos, tem contrato com o Real Madrid por mais duas temporada.

Autor: Fábio Lima