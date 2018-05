Continuar a ler

Icardi, de 25 anos, tem uma cláusula de rescisão no valor de 110 milhões de euros e está no radar de vários clubes europeus. Essa cobiça já foi, de resto, confirmada por Wanda Nara, mulher e agente do futebolista. "Temos de estar preparados para tudo, mas por agora não dúvidas sobre a sua intenção", concluiu Spalletti.

Luciano Spalletti, treinador do Inter, admitiu que Mauro Icardi possa deixar o clube neste defeso, embora tenha explicado que o jogador lhe transmitiu a vontade de continuar em San Siro."Falei com o Mauro várias vezes e ele deu-me sinais muito precisos. Está feliz no Inter e quer ficar, mas há clubes que quando decidem contratar um jogador, podes dizer que estás bem num dia e no dia seguinte ficas feliz por partires", referiu o técnico à Sky italiana.

Autor: Luís Miroto Simões