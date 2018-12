Spalletti: «Juventus não é só Ronaldo»

Luciano Spalletti afirmou esta quinta-feira que a Juventus "não é só Ronaldo", sendo "farta em jogadores fortes em todas as áreas". O técnico italiano salientou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, Chiellini como exemplo de outro jogador de grande qualidade da Vecchia Signora. "Basta ver as coisas que faz", disse.O treinador do Inter de Milão reforçou que "o campeonato não está terminado", apesar de a Juventus "ter uma distância importante" nesta altura, e assumiu que "é difícil andar atrás" da equipa de Cristiano Ronaldo.Já Massimiliano Allegri referiu que "amanhã vai ser um jogo importante, será fascinante, é uma rivalidade que vai além da classificação. Estas duas equipas, juntamente com o Milan, fizeram a história do futebol italiano, será um jogo emotivo, mas ao mesmo tempo muito tático frente a uma equipa que cresceu muito em termos de autoestima. São, juntamente com o Nápoles, anti-Juve", considerou o treinador.