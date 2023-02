Spalletti mete água na fervura: «Temos de gerir a pressão»

A vantagem do Nápoles no topo da Serie A é confortável, mas Luciano Spalletti prefere jogar à defesa. "Temos de gerir a pressão, precisamos de muita calma. Ainda há muito trabalho a fazer e há vários jogos que não nos permitem distrações", disse o técnico da equipa napolita em Roma, onde recebeu o prémio ‘Andrea Fortunato’, dedicado a personalidades do desporto.Uma das figuras do Nápoles tem sido o georgiano Kvaratskhelia. "Tem sensibilidadeg no drible, no remate e a fintar. Faz lembrar o Salah", disse o Spalletti que trabalhou com o egípcio na Roma.