Spezia supera Sampdoria e afasta-se dos lugares de despromoção

O Spezia venceu esta segunda-feira a Sampdoria por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Serie A, e aproveitou para se afastar dos lugares de despromoção.

A jogar em casa, o Spezia adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo do italiano Claudio Terzi, mas a Sampdoria, com Adrien Silva a não sair do banco de suplentes, conseguiu a igualdade aos 24, através de Antonio Candreva.

O Spezia marcou o golo da vitória, a segunda consecutiva no campeonato, aos 60, com o francês M'Bala Nzola a converter uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Spezia subiu ao 14.º lugar, com 17 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto a Sampdoria continua em 11.º, com 20.