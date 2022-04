Spinazzola de regresso na Roma

Mais de nove meses depois de se ter lesionado com gravidade ao serviço da seleção, Leonardo Spinazzola está de regresso. Recuperado da rotura do tendão de Aquiles da perna esquerda sofrida nos quartos de final do Euro’2020, a 2 de julho do ano passado, o lateral italiano já trabalhou com os restantes companheiros da Roma esta semana e José Mourinho decidiu convocá-lo para o jogo de hoje, frente à Salernitana.O jogador de 29 anos ainda não está nas condições ideais para voltar à equipa, mas o técnico português prepara a sua reintegração progressiva, sabendo-se que Spinazzola não joga pela Roma desde 29 de abril do ano passado. Zaniolo está também recuperado depois de falhar os jogos com a Sampdoria e com o Bodo/Glimt, mas também deve começar no banco. Já Pellegrini é baixa certa pois vai cumprir castigo.