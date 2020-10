Stefano Pioli elogia Roma de Paulo Fonseca: «Belo jogo entre equipas de futebol de ataque»

Por três vezes esteve em vantagem, por três vezes deixou-se empatar. O AC Milan somou um ponto esta segunda-feira no empate caseiro frente à Roma, orientada por Paulo Fonseca, por 3-3. Rafael Leão esteve em destaque com duas assistências, enquanto Ibrahimovic assinou dois golos.





"Bom desempenho, não é hora de olhar para a classificação. Claro, que meus jogadores não ficaram satisfeitos, pois fizemos uma excelente partida. Acreditámos e tentámos até ao fim, contra uma equipa muito forte. Foi um belo jogo entre duas equipas que jogam futebol de ataque", afirmou o treinador do AC Milan, Stefano Pioli.O técnico comentou ainda os casos positivos de Covid-19 conhecidos hoje no AC Milan, Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e mais três elementos do staff."Somos examinados todos os dias ou quase, mas infelizmente não estamos imunes de uma situação que está a afetar todos. Estamos a dar o nosso melhor, cumprimos as regras. Num momento tão difícil para todos é muito importante que continuemos a jogar, a para dar um pouco de alegria aos adeptos", disse.