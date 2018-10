Steven Zhang é o novo presidente do Inter Milão

O empresário chinês Steven Zhang, filho do sócio maioritário do Inter Milão, vai suceder ao indonésio Erick Thohir no cargo de presidente do clube milanês, anunciou esta sexta-feira o terceiro classificado do campeonato italiano."O clube, os funcionários e a cidade estão à tua espera. Bem-vindo presidente Zhang", publicou o Inter de Milão no Twitter oficial.Zhang, de 26 anos, é filho de Zhang Jindong, proprietário do grupo chinês Suning, que em 2016 comprou parte do Inter a Erick Thohir. No negócio, o empresário indonésio manteve 30% das ações e acordou a continuidade no cargo de presidente por um período previamente definido, que já expirou.Zhang já fazia parte do painel diretivo do clube, ascendendo agora à presidência. Num vídeo publicado no site oficial do Inter de Milão, o novo presidente deixou a seguinte mensagem aos adeptos: "Estou pronto. E vocês?"Desde a aquisição por parte do grupo chinês, o Inter, terceiro classificado na Serie A, alcançou dois quartos lugares (2015/16 e 2017/18) e voltou a alcançar o acesso à Liga dos Campeões.