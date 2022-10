Steward da Roma despedido por tirar fotos com Osimhen: «Quanto te pagam? Não acredito...»

God bless you bro . https://t.co/y4xi5b9Sjp — Oma Akatugba (@omaakatugba) October 25, 2022

Para lá de ter marcado o golo que ditou a derrota da Roma diante do Nápoles , o avançado nigeriano Victor Osimhen provocou, ainda que de forma indireta, o despedimento de um stewards dos romanos, naquele que era o seu primeiro dia de trabalho. A história, partilhada pelo jornalista Oma Akatugba, está a ser bastante falada em solo italiano e aquilo que está a dar que falar é essencialmente a forma como Osimhen agiu em face do sucedido."Enquanto esperava pelo Victor depois do jogo, no local apenas reservado a amigos, família e agentes, vi um miúdo que trabalhava como stewards. Ele perguntou-me por quem eu esperava e eu disse que era pelo Victor Osimhen. Ele de imediato 'oh, é o meu ídolo'. Rapidamente tirou o telemóvel e mostrou-me todas as fotos que tinha do Victor e que estava estava sempre a publicar coisas dele. Depois disso pediu-me se podia ajudá-lo a concretizar o seu sonho, que era conhecer e tirar uma foto com o Victor. Disse-lhe que sim, que o levaria a conhecê-lo. Talvez para me agradecer, ele pediu-me uma selfie e eu aceitei. Depois das selfies, ele pediu-me a minha conta de Instagram, para que me pudesse marcar. Quando viu o meu nome, disse-me 'és o Oma! Eu conheço-te, já te seguia!'", escreveu o jornalista, prosseguindo com a história."Do nada, uma senhora que parecia ser a chefe dos stewards veio e pediu ao miúdo para tirar o colete, entregá-lo e ir-se embora. Talvez ele tenha contornado as regras, ao estar sentado com um jogador durante o seu trabalho. Para minha surpresa, o Victor interveio e disse à senhora que ele o tinha chamado e que ela não o devia despedir. Por problemas de comunicação, não conseguimos resolver a situação e aí o Victor perguntou ao miúdo quanto é que ele recebia e disse-lhe que em breve alguém o iria contactar. O rapaz disse que conhecer o Victor já era suficiente, que não se importava de ter sido despedido. A mãe dele ou o pai (já não me lembro) são da Etiópia. Ele estava radiante, mesmo tendo perdido o seu trabalho", partilhou o jornalista.O próprio Lo Cicero, de 18 anos, agora um antigo stewards da Roma, já deu algumas entrevistas e revelou que a pessoa que o despediu lhe tirou fotos sem autorização. "Disse que eu estava a trabalhar, que não podia ficar ali a falar com o Osimhen, fui acusado de deixar o meu lugar de trabalho vazio. Aí o Oma e o Victor convidaram-me a ficar. Ela tirou-me uma foto sem a minha autorização e acabei por não ser pago. Aquele domingo era o meu primeiro dia de trabalho. O Victor foi muito prestável, falo com o Oma todos os dias e estamos a ver como resolvemos a situação", revelou, à Radio Crc.À Serie A News, Matteo Lo Cicero revelou até aquilo que Osimhen disse à sua chefe. "Ficou chateado e respondeu 'é o meu irmão, está aqui comigo. Por que és assim?' Depois perguntou-me quanto me pagavam e, quando soube, ficou maluco. Não podia aceitar que me tratassem assim por aquele dinheiro. Pediu para deixar o meu número e disse que ele iria tratar de tudo, que não tinha de me preocupar com nada. A sua humildade foi incrível, insistiu para que ficasse ao lado dele, preocupou-me com o meu trabalho. Não é um futebolista normal e por isso é o meu ídolo".