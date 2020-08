Suíço Ricardo Rodríguez troca AC Milan pelo Torino

O defesa internacional suíço Ricardo Rodríguez vai trocar o AC Milan por um contrato de quatro anos com o Torino, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes italianos.

Relegado para o banco de suplentes na época passada pelo francês Theo Hernández, o suíço de 27 anos foi emprestado em janeiro aos holandeses do PSV Eindhoven, nos quais jogou pouco, uma vez que o campeonato terminou prematuramente devido à crise da covid-19.

O atleta de 1,82 metros e 77 quilos vai reencontrar o treinador Marco Giampaolo, com quem se cruzou efemeramente no início da época passada no AC Milan, pois o técnico foi 'chicoteado' em 08 de outubro.

Ricardo Rodríguez chegou em junho de 2017 a Milão, oriundo dos alemães do Wolfsburgo, que representou por cinco épocas e com os quais venceu a Taça da Alemanha em 2015.

O futebolista tem 71 internacionalizações pela suíça, tendo marcado oito golos.

O Torino terminou a última época em 16.º lugar.