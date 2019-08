Sul-coreano fez 7500 quilómetros para confrontar Ronaldo... e agora ameaça ir até Itália

Continua a dar que falar a ausência de Cristiano Ronaldo num encontro de preparação disputado pela Juventus na Coreia do Sul. Depois das ameaças de boicote a CR7 e de ações legais por parte de milhares de adeptos , mas também da abertura de uma investigação policial , agora surge o caso de um adepto sul-coreano que decidiu ir de Seul até Estocolmo (onde a Juventus jogou com o Atlético Madrid ) para confrontar o avançado português pela sua ausência no jogo de há três semanas.Uma viagem que o asiático registou em vídeo (já tem mais de três milhões de visualizações no youtube!) e onde este mostra a sua jornada até ao hotel no qual CR7 e a Juve estavam instalados. Aí chegado, e avistado o português, Kwak Ji-hyuk gritou numa primeira fase "por que não jogaste na Coreia?", sem que CR7 se tenha sequer apercebido a sua frase. Num segundo momento, já no regresso do português ao hotel, o adepto sul-coreano exibe um cartaz na língua de Camões, onde tem inscrita a mensagem "Cristiano, eu venho da Coreia. Porque você não jogou na Coreia?". Um cartaz que, segundo as imagens, CR7 nem terá visto...A situação continua, com o adepto sul-coreano a não desistir de exibir a sua insatisfação. Primeiro na saída do autocarro do hotel e depois mesmo no interior da Friends Arena, o palco do jogo entre os italianos e o Atlético. A última tentativa deu-se já no aeroporto de Estocolmo, onde até conseguiu captar a atenção de Maurizio Sarri, mas não a de Ronaldo.Agora, e falhada esta investida, o sul-coreano estará agora a 'ameaçar' repetir a tentativa no próximo mês, agora em solo italiano...