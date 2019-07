Sul-coreanos agastados com a Juventus por causa de Ronaldo

A entidade organizadora da K League, o campeonato sul-coreano, enviou esta segunda-feira um protesto formal à Juventus devido ao facto de Cristiano Ronaldo não ter sido utilizado no recente encontro de preparação realizado entre uma equipa de estrelas daquela prova e a Vecchia Signora. Ao que parece, teria ficado acordado que CR7 seria utilizado na partida de sexta-feira pelo menos durante 45 minutos, algo que acabaria por não suceder (nem sequer entrou em campo) e que deixou os asiáticos bastante agastados.Na carta enviada à Juventus, revelada pela agência Yonhap, a K League reprovou a "arrogância e irresponsabilidade" demonstradas pelo conjunto italiano ao não ter cumprido a sua parte do acordo, o que levou mesmo a um pedido de desculpas aos adeptos, já que muitos deles se deslocaram ao estádio apenas para ver CR7 em ação.Ainda assim, de notar que a formação transalpina defendeu-se da situação praticamente no imediato, ao apontar a ausência de Ronaldo como sendo resultado de um problema físico, algo que o próprio Maurizio Sarri assumiu na conferência de imprensa posterior ao encontro.