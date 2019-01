Supertaça de Itália na Arábia Saudita causa forte polémica

A realização da Supertaça de Itália na Arábia Saudita está envolta em polémica. Tudo porque naquele país a discriminação de género é uma realidade, pois as mulheres que quiserem assistir ao embate entre Juventus e AC Milan terão de entrar no King Abdullah Sports City Stadium, em Jeddah, acompanhadas por homens.Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano, já deu a cara, revelando que não vai assistir ao encontro, porque as mulheres não terão autorização para entrarem sozinhas, após decisão da Série A, organizadora do evento a ser disputado a 16 de janeiro."Não vou assistir a um jogo onde as mulheres não possam entrar. É muito triste e nojento", declarou Matteo Salvini à CNN.De acordo com as regras que gerem a venda de bilhetes, haverá uma zona específica onde as mulheres vão estar sentadas, mais longe do relvado, para assistirem ao encontro entre a equipa de Cristiano Ronaldo e aquela que é orientada por Gattuso.As adeptas femininas só podem comprar bilhetes para essas bancadas, tendo de estar sempre acompanhadas.Laura Boldrini, antiga presidente da Câmara dos Deputados de Itália, comentou o caso na rede social Twitter: "Estão a gozar? Os senhores do futebol podem vender os direitos dos jogos, mas não façam comércio com os direitos das mulheres".Gaetano Micciché, dirigente da Série A italiana, tem outro ponto de vista."A nossa Supertaça será recordada como a primeira competição internacional oficial em que as mulheres sauditas poderão ver ao vivo", disse.Apenas em janeiro de 2018, o país saudita aprovou a entrada das mulheres no estádio. Até à data estavam proibidas de assistir a futebol ao vivo. Neste momento, já o podem fazer, mas se estiverem acompanhadas.O dirigente da Série A italiana revelou que já há trabalhos em curso para garantir que as mulheres possam comprar bilhetes para todas as bancadas dos jogos no futuro.Segundo o AS, jornal desportivo espanhol, o jogo pode ser suspenso se a condições para as mulheres assistirem ao jogo não se alterarem, mas de acordo com a Série A, os bilhetes já foram colocados à venda.