Supertaça de Itália vai disputar-se em formato de final four em 2024

Lorenzo Casini, presidente da Liga italiana de futebol, anunciou esta segunda-feira um novo formato para a Supertaça de Itália, que será colocado em prática na próxima temporada. De acordo com o comunicado hoje emitido pelo organismo, a competição será disputada em formato de final four (quatro equipas), onde participarão o campeão e o vice-líder da Serie A, assim como os dois finalistas da Taça de Itália deste ano.

Em caso de 'overlapping', será a classificação final do campeonato que determinará as equipas que marcarão presença na final four da Supertaça de Itália, que no próximo ano será disputada na Arábia Saudita, assim como em 2025, 2028 e 2029, como resultado de um acordo que a Liga italiana fez com aquele país do Médio Oriente. Os palcos das finais de 2026 e 2027 ainda estão por decidir.

Apesar do anúncio feito, não foram adiantadas ainda informações sobre como será feito o emparelhamento entre as equipas na final four da Supertaça de Itália de 2024, entendendo-se que este fator dever-se-á ao facto de este ser um modelo em teste e não definitivo.