Supertaça italiana disputa-se na Arábia Saudita em dezembro

A Supertaça italiana de futebol, que oporá a campeã Juventus à Lazio, vencedora da Taça, será disputada no próximo dia 22 de dezembro, em Riade, na Arábia Saudita, anunciou hoje a Liga italiana de futebol.

"Pelo segundo ano consecutivo, no âmbito do acordo de três anos com a General Sports Authority (GSA), a Supertaça será disputada na Arábia Saudita, desta vez em Riade, na capital da península árabe", pode ler-se na nota oficial da 'Serie A'.

O jogo terá início às 17:45 locais (16:45 em Lisboa), no Estádio King Sand University, de Riade, com capacidade para 25 mil espetadores, tendo as mulheres entrada livre.

É a segunda vez que a Supertaça italiana se disputa na Arábia Saudita - depois de a última edição ter tido lugar em Yeda e terminado com a vitória da Juventus sobre o AC Milan, por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo - e a 11ª vez, nas suas 32 edições, que decorre fora de Itália.

A prova já se disputou duas vezes nos Estados Unidos, em 1993 e 2003, quatro na China, em 2009, 2011, 2012 e 2015, uma na Líbia, em 2002, e duas no Qatar, em 2014 e 2016.

Frente a frente vão estar a Juventus, equipa que mais vezes venceu o troféu, oito, e a Lazio, que conquistou quatro edições da competição.