Surpresa na Taça de Itália: Bolonha dá a volta no prolongamento e afasta Inter

O Inter Milão foi esta quarta-feira surpreendido em casa pelo Bolonha, que, no prolongamento, deu a volta ao marcador e venceu por 2-1, afastando o detentor da Taça de Itália nos oitavos de final.

Depois de 90 minutos em que os anfitriões, claramente dominantes, só se podem queixar da sua ineficácia e de um guarda-redes contrário, Federico Ravaglia, em bom plano, o Inter adiantou-se no marcador já no tempo suplementar, contudo, permitiria a reviravolta a um opositor extremamente eficaz.

No tempo regulamentar, a maior perdida surgiu aos 65 minutos, quando uma mão imprudente na área resultou em grande penalidade para o Inter, no entanto, o argentino Lautaro Martínez não conseguiu bater Ravaglia, que realizou nova grande defesa.

Foi já no prolongamento que o médio brasileiro Carlos Augusto, aos 92 minutos, na sequência de um canto, colocou o Inter na frente com um golpe de cabeça.

Seria também de canto, mas em lance algo mais confuso, que o defesa holandês Sam Beukema igualaria, aos 112 minutos.

Volvidos apenas quatro minutos, aos 116, num contra-ataque rápido do Bolonha, o suíço Dan Ndoye isolou-e e picou a bola sobre o guarda-redes, consumando a reviravolta para o quarto classificado do campeonato, em casa do líder da Serie A.

Com este êxito, o Bolonha junta-se aos já apurados Lazio, Fiorentina e Frosinone, que escandalizou Itália ao vencer por 4-0 em casa do campeão Nápoles.

Nos oitavos de final, falta disputar ainda Atalanta-Sassuolo, AC Milan-Cagliari, Roma-Cremonese e Juventus-Salernitana.

O Inter, que conquistou as duas últimas edições da Taça de Itália, partilha com a Roma o estatuto de segunda equipa mais bem-sucedida na competição, com nove triunfos, apenas atrás da Juventus, com 14.

O Bolonha venceu as edições de 1970 e 1974.