Surto de Covid-19 no Génova pode afetar outros três clubes, Juventus de Ronaldo incluída

Alerta na Serie A. O Génova informou na segunda-feira ter 14 casos positivos de Covid-19 entre o grupo de trabalho às ordens de Rolando Maran e os alarmes soaram. Para já dois jogos da próxima jornada estão em dúvida: o Génova-Torino e o Juventus-Nápoles.





No fim de semana, o Génova comunicou os primeiros dois casos de jogadores infetados com o novo coronavírus. No domingo, a equipa entrou em campo e foi goleada ( 6-0 ) pelo Nápoles, próximo adversário da equipa de Cristiano Ronaldo.Segundo a imprensa italiana, é quase certo a adiamento do jogo entre o Génova e o Torino, já em relação ao Nápoles-Juventus será necessário aguardar pelos resultados dos testes que jogadores e elementos da equipa técnica do Nápoles se submeteram mal foi conhecida a notícia do surto no Génova.