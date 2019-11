Suso e antigo primeiro ministro italiano 'pegados' no Twitter

Fã do AC Milan, Matteo Salvini decidiu dar os parabéns ao espanhol Suso com um toque de um humor... só que a brincadeira saiu-lhe 'furada'. Tudo aconteceu na conta de Instagram do clube milanês, onde esta manhã os gestores da página deixaram uma simples mensagem de felicitações ao seu jogador espanhol. Salvini viu e decidiu ele mesmo entrar na onda, escrevendo uma mensagem que não caiu nada bem em Suso.





"Espero que o Pai Natal te dê um pouco mais de velocidade, coragem e vontade de jogar futebol", atirou Salvini, escrevendo algo que mereceu imediata resposta do jogador. "Obrigado. Espero que o Pai Natal te dê pouco mais de velocidade, coragem e vontade de administrar melhor, muito melhor, um país que eu amo", atirou o jogador, numa clara exibição de reprovação perante a forma como este geriu os destino de Itália no período que esteve no governo.A troca de mensagens não passou em claro aos fãs do clube, com mais de quatro mil respostas a serem dadas no comentário do ex-primeiro ministro transalpino e largas dezenas milhares de gostos a serem feitos, tanto na mensagem de Salvini como na resposta de Suso.