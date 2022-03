Tammy Abraham vê Mourinho como ídolo: «Chamo-lhe o meu tio de Roma»

Tammy Abraham está na primeira época em Itália para onde se transferiu proveniente do Chelsea, onde cumpriu toda a formação e os primeiros jogos como futebolista sénior. O internacional inglês leva 23 golos apontados em 40 jogos oficiais e, em entrevista à CBC Sports, assumiu ser fã do treinador José Mourinho."Ainda o vejo como um ídolo. Nunca lhe disse isto mas, sempre que o vejo, ainda fico deslumbrado, apesar de o ver todos os dias. Quando ele estava no Chelsea, eu já estava lá, mas ainda era um miúdo. Treinei com ele algumas vezes. Por isso, sabia um pouco como é que ele era. Agora que ele veio para cá... Eu chamo-lhe o meu tio de Roma", garantiu o jogador, de 24 anos, que viu a concorrência apertar nos blues após a chegada de Timo Werner e, em especial, de Lukaku no último verão.Abraham revelou o que sentiu inicialmente quando lhe falaram em ingressar no emblema da capital transalpina."No início, quando eles entraram em contacto comigo, pensei para mim mesmo: 'Isso não é para mim'. Quando as pessoas te explicam as suas ambições e mostram que têm fé em ti e fazem-te sentir valioso, é quando tu queres dar-lhes tudo o que podes. Assim que cheguei aqui apaixonei-me por este lugar", frisou.