«Tenham vergonha»: Balotelli é alvo de racismo e manda parar o jogo

A Lazio ganhou em Brescia por 2-1, graças a um bis do inevitável Immobile – 19 golos em 17 jogos –, mas as atenções recaíram em Mario Balotelli: o avançado assinou o primeiro golo na Serie A em 2020, logo aos 18 minutos, e, a partir daí, foi alvo de insultos vindos da bancada onde estavam os adeptos da Lazio.





Balotelli informou o árbitro, que interrompeu o jogo. Através do sistema de som do estádio foi feito um anúncio contra os cânticos racistas, enquanto os adeptos do Brescia gritavam por Balotelli. A partida foi reatada e a Lazio conseguiu a vitória aos 90’+1. "Tenham vergonha", escreveu Balotelli nas redes sociais.